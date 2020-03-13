Украина на две недели полностью закрывает границу для иностранцев

Все украинцы, которые возвращаются в Украину из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, будут направляться на обсервацию, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Все пункты пропуска на границе снабдят тестами на коронавирус Фото: EPA

Совет национальной безопасности и обороны Украины решил на 14 дней полностью запретить въезд на территорию страны иностранных граждан. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Через 48 часов наша страна закроет границу для иностранных граждан. Министерство иностранных дел предупредит сейчас все учреждения, все страны о том, что границы Украины для иностранных граждан на две недели будут закрыты. Через две недели, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы будем принимать решение", – сказал он.

Данилов добавил, что всех граждан Украины, которые возвращаются на родину из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, будут направлять на обсервацию. По его словам, все пункты пропуска на границе будут обеспечены тестами на коронавирус для проверки возвращающихся украинцев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.

По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

В Украине, по последним данным, подтверждены три случая заражения коронавирусом.