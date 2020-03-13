Встречу политических советников "Нормандской четверки" перенесли из-за коронавируса

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак выразил надежду, что встреча лидеров "Нормандской четверки" состоится в апреле.

Встречу в нормандском формате на уровне политических советников отменили из-за пандемии коронавируса. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом на брифинге 13 марта заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, отвечая на вопрос о дате следующей встречи лидеров "Нормандской четверки".

"Встреча [политических] советников должна была состояться 12 марта, но в связи с карантином ее перенесли. Телефонный разговор советников состоится на следующей неделе. Во время этого разговора мы, в том числе, будем говорить о дате следующего саммита лидеров "Нормандской четверки", который должен пройти в Берлине, надеюсь, в апреле", – отметил он.

Последние переговоры лидеров "Нормандской четверки" состоялись в Париже 9 декабря 2019 года. В итоговом коммюнике указано, что стороны, в частности, договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Дата следующего саммита "Нормандской четверки" пока неизвестна, но в Париже стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца.

Источник "Европейской правды" 12 марта заявлял, что встреча, вероятно, состоится в мае или позже.