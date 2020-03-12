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Саммит "Нормандской четверки" может не состояться весной – источник

Несмотря на намерение лидеров "Нормандской четверки" собраться в апреле, есть необходимость договориться о результативной встрече, а этого пока нет, сообщает "Европейская правда".

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Последние переговоры лидеров "Нормандской четверки" состоялись в Париже 9 декабря 2019 года
Последние переговоры лидеров "Нормандской четверки" состоялись в Париже 9 декабря 2019 года
Фото: ЕРА

Саммит "Нормандской четверки" может не состояться весной. Такое мнение 12 марта "Европейской правде" выразил представитель Германии, который занимается украинской тематикой.

"Мое личное мнение, что саммит точно не состоится в апреле – возможно, в мае, а возможно, и позже", – сказал собеседник.

Он добавил, что несмотря на намерение лидеров собраться в апреле, есть необходимость договориться о результативной встрече, а этого пока нет.

"Важнее результат. Лучше немного подождать и тогда получить результат, чтобы президенты ехали на саммит, уже имея какие-то договоренности", – отметил источник.

Последние переговоры лидеров "Нормандской четверки" состоялись в Париже 9 декабря 2019 года. В итоговом коммюнике указано, что стороны, в частности, договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Дата следующего саммита "Нормандской четверки" пока неизвестна, но стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца.

Теги: Германия, Украина, Донбасс, переговоры, нормандский формат, война в Украине, встреча
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