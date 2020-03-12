Саммит "Нормандской четверки" может не состояться весной – источник

Несмотря на намерение лидеров "Нормандской четверки" собраться в апреле, есть необходимость договориться о результативной встрече, а этого пока нет, сообщает "Европейская правда".

Саммит "Нормандской четверки" может не состояться весной. Такое мнение 12 марта "Европейской правде" выразил представитель Германии, который занимается украинской тематикой.

"Мое личное мнение, что саммит точно не состоится в апреле – возможно, в мае, а возможно, и позже", – сказал собеседник.

Он добавил, что несмотря на намерение лидеров собраться в апреле, есть необходимость договориться о результативной встрече, а этого пока нет.

"Важнее результат. Лучше немного подождать и тогда получить результат, чтобы президенты ехали на саммит, уже имея какие-то договоренности", – отметил источник.

Последние переговоры лидеров "Нормандской четверки" состоялись в Париже 9 декабря 2019 года. В итоговом коммюнике указано, что стороны, в частности, договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Дата следующего саммита "Нормандской четверки" пока неизвестна, но стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца.