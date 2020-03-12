Саммит "Нормандской четверки" может не состояться весной – источник

Саммит "Нормандской четверки" может не состояться весной. Такое мнение 12 марта "Европейской правде" выразил представитель Германии, который занимается украинской тематикой.
"Мое личное мнение, что саммит точно не состоится в апреле – возможно, в мае, а возможно, и позже", – сказал собеседник.
Он добавил, что несмотря на намерение лидеров собраться в апреле, есть необходимость договориться о результативной встрече, а этого пока нет.
"Важнее результат. Лучше немного подождать и тогда получить результат, чтобы президенты ехали на саммит, уже имея какие-то договоренности", – отметил источник.
Последние переговоры лидеров "Нормандской четверки" состоялись в Париже 9 декабря 2019 года. В итоговом коммюнике указано, что стороны, в частности, договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Дата следующего саммита "Нормандской четверки" пока неизвестна, но стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца.