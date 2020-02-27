Волкер: Из-за позиции Германии и Франции ситуация для Украины подвешенная, давление на РФ снизится

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о России являются частью стремления усилить его лидерскую роль в Европе, что сказывается на ситуации вокруг российско-украинского конфликта, считает экс-спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Давление на Россию как страну-агрессора со стороны Германии, Франции и США в последнее время несколько уменьшилось. Об этом в интервью "Укринформу", которое опубликовано 27 февраля, сказал бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

"Германская сторона, полагаю, добросовестно стремится продолжать процесс и выражает сбалансированную точку зрения, работая над тем, чтобы усилить прогресс в имплементации "Минска". Франция, по моему мнению, сосредоточена больше на гуманитарных аспектах, заявляя, что именно это должно быть приоритетом. Впрочем, совсем недавно мы увидели, как президент [Франции Эммануэль] Макрон делал "увертюры" в адрес президента [России Владимира] Путина. Думаю, это является частью его стремления усилить свою лидерскую роль в Европе, особенно в то время, когда роль канцлера [Ангелы] Меркель и Христианско-демократического Союза в Германии снижается", – считает Волкер.

Это создает проблемы для Украины, отметил дипломат.

"Я считаю, что для Украины сложилась "подвешенная" ситуация, которая может в конечном итоге привести к тому, что давление на Россию несколько уменьшится. Очевидно, это усиливается и тем, что США в течение нескольких месяцев не были очень активным игроком", – заявил он.

По мнению Волкера, после недавнего визита в Киев госсекретаря США Майка Помпео поддержка Украины со стороны Вашингтона возрастет и "это поможет компенсировать равновесие".

15 февраля Макрон заявил, что экономические санкции, введенные после начала российской агрессии в Украине, не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Первый с 2016 года саммит лидеров "Нормандской четверки" состоялся в Париже 9 декабря. В итоговом коммюнике указано, что стороны, в частности, договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Дата следующего саммита "Нормандской четверки" пока неизвестна, но стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца.