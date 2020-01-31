50 Cent получил именную звезду на Аллее славы в Голливуде. Фоторепортаж
Американский рэпер 50 Cent был удостоен именной звезды на Аллее славы в Голливуде. Снимки опубликовало фотоагентство EPA. Рэпер появился на открытии в клетчатом костюме. Поддержать его пришли девушка Джамира Хайнс и друзья – рэперы Eminem и Dr. Dre. Карьера 50 Cent началась в 2002 году именно со знакомства с ними.
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