Кроуфорд показала, как проводит время на карантине

Американская модель Синди Кроуфорд поделилась снимком, сделанным дома.

Американская модель Синди Кроуфорд показала в Instagram, как проводит время на карантине в связи с пандемией коронавируса.

"Дождь + новости о пандемии = милашки дома", – написала она под снимком, для которого позировала со своей собакой.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 13 марта в Китае жертвами коронавируса стали 3176 человек. За сутки от COVID-19 умерли семь человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Китае достигло 80 813, вылечились и были выписаны 64 111 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев инфицирования коронавирусом в 117 странах. Число погибших составляет 1440.