Сын Кроуфорд, сделавший татуировку на лице, показал, как стреляет из ружья

20-летний сын американской модели Синди Кроуфорд поделился в микроблоге роликом, снятым в тире.

20-летний сын американской модели Синди Кроуфорд разместил в Instagram видео, в котором показал, как стреляет в тире.

"Невинный маленький я перед всеми ужасными татуировками. Вы ничего не знаете", – написал он.

Пресли Гербер сделал татуировку на лице. Видео, снятое в салоне, он публиковал 8 февраля в Instagram. Тату в виде горизонтальной полосы либо текста расположено под правым глазом Гербера. Крупным планом татуировку он пока не показал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Thanks homie * @jonboytattoo Публикация от Presley Gerber (@presleygerber) 7 Фев 2020 в 4:26 PST

"Богатый белый красавчик из Малибу так хочет быть гангстой", – отметил в Instagram один из подписчиков Гербера, joeygrayz.

У модели Синди Крокфорд двое детей: сын Пресли Уолкер и дочь Кайя Джордан. Их отец – владелец клубов Рэнди Гербер. Сейчас им 20 и 18 лет соответственно.