Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
12 февраля, 2020
 
Новости

Сын Кроуфорд, сделавший татуировку на лице, показал, как стреляет из ружья

20-летний сын американской модели Синди Кроуфорд поделился в микроблоге роликом, снятым в тире.

Гербер назвал татуировки ужасными
Гербер назвал татуировки ужасными
Фото: presleygerber / Instagram

20-летний сын американской модели Синди Кроуфорд разместил в Instagram видео, в котором показал, как стреляет в тире.

"Невинный маленький я перед всеми ужасными татуировками. Вы ничего не знаете", – написал он.

Пресли Гербер сделал татуировку на лице. Видео, снятое в салоне, он публиковал 8 февраля в Instagram. Тату в виде горизонтальной полосы либо текста расположено под правым глазом Гербера. Крупным планом татуировку он пока не показал.

"Богатый белый красавчик из Малибу так хочет быть гангстой", – отметил в Instagram один из подписчиков Гербера, joeygrayz.

У модели Синди Крокфорд двое детей: сын Пресли Уолкер и дочь Кайя Джордан. Их отец – владелец клубов Рэнди Гербер. Сейчас им 20 и 18 лет соответственно.

Теги: Синди Кроуфорд, Пресли Гербер, татуировка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Помощь Афганистану и странам Африки в обмен на драгоценности и наркотики
Записки бывшего подполковника КГБ: Помощь Афганистану и странам Африки в обмен на драгоценности и наркотики
Владимир ПОПОВ
"Я буду там, где буду ему нужен больше всего". Что известно о Ермаке – новом главе Офиса президента Зеленского
"Я буду там, где буду ему нужен больше всего". Что известно о Ермаке – новом главе Офиса президента Зеленского
Наталия ДВАЛИ
Мама Окуевой: Для Авакова и Геращенко расследование убийства Амины – дело чести
Мама Окуевой: Для Авакова и Геращенко расследование убийства Амины – дело чести
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS