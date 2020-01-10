Спирс показала татуировки в зоне бикини

Американская певица Бритни Спирс поделилась снимками в купальнике с глубокими бикини.

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram снимки в купальнике, на одном из которых видны ее татуировки в зоне бикини.

"Не могу дождаться весны!" – написала она.

Бритни Спирс весной 2019 года прошла курс реабилитации у психиатра.

Она тяжело переживает болезнь своего отца Джейми, которому сделали две операции после разрыва толстой кишки. Чтобы заботиться об отце, Спирс приостановила концертную деятельность.

Спирс родилась 2 декабря 1981 года в штате Миссисипи, США. Она обладательница премии "Грэмми". В 2008 году исполнительница также проходила лечение в психиатрической клинике.