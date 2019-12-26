Спирс показала, как украсила дом к Рождеству

Американская певица Бритни Спирс показала в Instagram, как украсила множеством гирлянд дом, деревья и фонтан во дворе к Рождеству.
На последнем фото она еще раз показала елку.
"Мой прекрасный дом к Рождеству", – написала она.
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Бритни Спирс родилась 2 декабря 1981 года в городе МакКомбе (штат Миссисипи). Она обладательница премии "Грэмми". В 2008 году исполнительница проходила лечение в психиатрической клинике. До этого, в 2007 году, суд обязал Спирс регулярно сдавать кровь на содержание в ней наркотических веществ. После сложного периода в своей жизни Спирс занялась спортом и похудела.