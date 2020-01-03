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03 января, 2020
 
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alyona alyona показала татуировку на груди

Украинская рэп-певица alyona alyona опубликовала фото в купальнике и отметила, что ей надоело празднование Нового года.

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alyona alyona: Божечки, ну сколько же можно... Лайк, еcли выжил после Нового года
alyona alyona: Божечки, ну сколько же можно... Лайк, еcли выжил после Нового года
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская рэп-певица alyona alyona разместила в Instagram фото в купальнике на фоне салата "Оливье".

На снимке видна татуировка певицы на груди, посредине.

"Божечки, ну сколько же можно... Лайк, еcли выжил после Нового года", – написала она.

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню "Залишаю свій дім" она показала переезд в Киев.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.

Теги: купальник, alyona alyona, татуировка
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