alyona alyona показала татуировку на груди

Украинская рэп-певица alyona alyona опубликовала фото в купальнике и отметила, что ей надоело празднование Нового года.

alyona alyona: Божечки, ну сколько же можно... Лайк, еcли выжил после Нового года Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская рэп-певица alyona alyona разместила в Instagram фото в купальнике на фоне салата "Оливье".

На снимке видна татуировка певицы на груди, посредине.

"Божечки, ну сколько же можно... Лайк, еcли выжил после Нового года", – написала она.

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню "Залишаю свій дім" она показала переезд в Киев.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.