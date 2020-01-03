alyona alyona показала татуировку на груди

Украинская рэп-певица alyona alyona разместила в Instagram фото в купальнике на фоне салата "Оливье".
На снимке видна татуировка певицы на груди, посредине.
"Божечки, ну сколько же можно... Лайк, еcли выжил после Нового года", – написала она.
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Божечки, ну скільки ж можна... Лайк, якшо вижив після Нового Року ♥ *
alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню "Залишаю свій дім" она показала переезд в Киев.
alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.