alyona alyona попала в список интересных новых исполнителей 2020 года по версии The Guardian

Украинскую рэп-певицу alyona alyona британское издание The Guardian назвало интересной исполнительницей, поднимающей проблемы феминизма и терпимости к телу.

The Guardian отмечает, что alyona alyona противостояла людям, считающим, что женщина-рэпер большого размера никогда не сделает карьеру в Украине Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Британское издание The Guardian поставило на второе место украинскую рэп-певицу alyona alyona в перечне 50 новых исполнителей 2020 года.

"Бывшая воспитательница детского сада, украинский рэпер alyona alyona держит свой материал в чистоте на случай, если его слушают дети. Но ее музыка – ловушка с оттенком традиционных вокальных мелодий – далеко не беззуба. Ее трек "Рибки" был посвящен рыбе, а также молодым женщинам, которые чувствуют себя не в своей тарелке – так же, как и она, когда люди продолжали говорить ей, что женщина-рэпер большого размера никогда не сделает карьеру в Украине. Она рассказывает о своей обычной жизни, затрагивая феминизм, позитивность и терпимость к телу", – говорится в описании певицы.

В списке представлен ее трек "Пушка".

Отмечается, что после революции 2014 года певица перешла от исполнения рэпа на русском к украинскому языку, который считает более мягким, нежным и поэтичным.

В списке интересных новых артистов перед alyona alyona расположена британская группа Sports Team, после нее – американка Normani.

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области.

Певицу также включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.