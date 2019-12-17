alyona alyona позировала в купальнике с глубоким декольте

Украинская рэп-певица alyona alyona показала фигуру в купальнике.

alyona alyona: Уже совсем скоро удивлю вас новым клипом Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская рэп-певица alyona alyona разместила в Instagram фото, для которого позировала лежа в черном цельном купальнике с красными и оранжевыми вставками, с глубоким декольте, на фоне картины с изображением Амура.

"Забирай свои комменты, забирай свои лайки... Уже совсем скоро удивлю вас новым клипом. Как думаете, с кем будет фит?" – написала она.

Пользователи Instagram предположили, что певица готовит проект с Джамалой, Maruv, Monatik или Jah Khalib.

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню "Залишаю свій дім" она показала переезд в Киев.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.