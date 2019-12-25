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25 декабря, 2019
 
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alyona alyona поместила свое фото на купюру номиналом 1 тыс. гривен

Украинская рэп-певица alyona alyona на купюре в 1 тыс. гривен заменила подпись "Национальный банк Украины" на "Национальный рэп Украины".

alyona alyona: Большие номиналы для больших людей
alyona alyona: Большие номиналы для больших людей
Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская рэп-певица alyona alyona разместила в Instagram фото, на котором запечатлена без одежды, прикрыв тело мандарином.

"В Украине появилась новая купюра в 1 тыс. гривен! Большие номиналы для больших людей. Представь себе, что ты нашел ее на улице, куда потратишь?" – подписала она фото.

Подпись "Национальный банк Украины" исполнительница заменила на "Национальный рэп Украины".

На оригинальной купюре номиналом 1 тыс. гривен изображен ученый-естествоиспытатель и философ Владимир Вернадский.

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем, как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню "Залишаю свій дім" она показала переезд в Киев.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.

Теги: alyona alyona
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