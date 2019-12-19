alyona alyona позировала без одежды

Украинская рэп-певица alyona alyona разместила в Instagram фото, на котором запечатлена без одежды, прикрыв тело мандарином.
"Что-то погода вовсе не новогодняя: болеют все, и снега нет. Хорошо, что мандаринок полные прилавки. Кто любит уже очищенные?" – подписала она фото.
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Шось погода зовсім не новорiчна: хворiють всi і снігу немає. Добре, що мандаринок повні прилавки. * Хто любить уже почищені? *
alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем, как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню "Залишаю свій дім" она показала переезд в Киев.
alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.