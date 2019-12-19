alyona alyona позировала без одежды

Украинская рэп-певица alyona alyona показала полуголое тело.

alyona alyona: Кто любит уже очищенные мандаринки? Фото: alyona.alyona.official / Instagram

Украинская рэп-певица alyona alyona разместила в Instagram фото, на котором запечатлена без одежды, прикрыв тело мандарином.

"Что-то погода вовсе не новогодняя: болеют все, и снега нет. Хорошо, что мандаринок полные прилавки. Кто любит уже очищенные?" – подписала она фото.

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в Капитановке Кировоградской области. Перед тем, как начать музыкальную карьеру, работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области. В клипе на песню "Залишаю свій дім" она показала переезд в Киев.

alyona alyona включили в список самых интересных новых исполнителей из Европы по мнению The New York Times.