Анатолий Анатолич показал татуированный торс

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич показалв Instagram татуированный торс.
"Ну что, поговорим про тату? У кого какое отношение к этому (хобби, виду искусства, уродыванию себя, самоидентификации, ваш вариант)?" – написал он.
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Ну что, поговорим про тату? * У кого какое отношение к этому (хобби, виду искусства, уродыванию себя, самоидентификации, ваш вариант)
Мнения пользователей разделились: одни написали, что это искусство, другие – что психическое расстройство.
Анатолий Анатолич признавался, что у него более 35 татуировок.
Анатолий Анатолич (Анатолий Яцечко) родился 26 сентября 1984 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Он вел программы "Сніданок з "1+1" и "Голос країни" на "1+1".
На YouTube-канале "Зе Интервьюер" выходит его одноименнаяавторская программа.