Анатолий Анатолич показал татуированный торс

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич предложил подписчикам высказать свое отношение к татуировкам.

Анатолий Анатолич: Ну что, поговорим про тату? Фото: anatoliyanatolich / Instagram

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич показалв Instagram татуированный торс.

"Ну что, поговорим про тату? У кого какое отношение к этому (хобби, виду искусства, уродыванию себя, самоидентификации, ваш вариант)?" – написал он.

Мнения пользователей разделились: одни написали, что это искусство, другие – что психическое расстройство.

Анатолий Анатолич признавался, что у него более 35 татуировок.

Анатолий Анатолич (Анатолий Яцечко) родился 26 сентября 1984 года в Кривом Роге Днепропетровской области. Он вел программы "Сніданок з "1+1" и "Голос країни" на "1+1".

На YouTube-канале "Зе Интервьюер" выходит его одноименнаяавторская программа.