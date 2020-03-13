Мартовские матчи сборной Украины отменят из-за коронавируса – СМИ

Товарищеские матчи сборной Украины по футболу против Польши и Франции не состоятся в запланированные даты из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, пишет украинский сайт "Команда №1".

Товарищеские матчи сборной Украины по футболу против Польши и Франции не состоятся в запланированные даты, пишет ресурс "Команда №1".

Пока неизвестно, будут матчи сыграны в более поздние даты либо отменены совсем. По информации источника, об этом объявят 17 марта после заседания УЕФА.

Сборная Украины должна сыграть против Франции 27 марта в городе Сен-Дени и против Польши 31 марта в Хожуве.

Ранее сообщалось, что матчи сборной Украины против Франции и Польши пройдут при пустых трибунах.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 13 марта в Китае жертвами коронавируса стали 3176 человек. За сутки от COVID-19 умерли семь человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Китае достигло 80 813, вылечились и были выписаны 64 111 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев инфицирования коронавирусом в 117 странах. Число погибших составляет 1440.