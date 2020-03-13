Наставник "Арсенала" и еще восемь игроков из разных команд. Полный список спортсменов, которые заразились коронавирусом

Итальянская Серия А
Первым известным футболистом, который заразился коронавирусной инфекцией, стал защитник "Ювентуса" Даниеле Ругани. Туринский клуб заявил о заражении своего игрока 11 марта. Тогда "Ювентус" заявил, что у Ругани нет симптомов болезни. Позже сам защитник на своей странице в Instagram написал, что чувствует себя хорошо.
Туринский клуб 12 марта написал, что каждый из 121 сотрудников находятся на самоизоляции и соблюдают все требования органов здравоохранения.
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Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. In questo momento però sento ancora di più il dovere di ringraziare tutti i medici e gli infermieri che stanno lottando negli ospedali per fronteggiare questa emergenza. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda. #grazie
12 марта венесуэльское издание El Nacional написало, что коронавирусом заражен аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала. Клуб не подтверждает эту информацию, а журналист ESPN Андрес Агулья на своей странице в Twitter сообщил, что эта информация не соответствует действительности.
Официальный сайт итальянской "Сампдории" 12 марта сообщил, что у итальянского нападающего команды Маноло Габбьядини была обнаружена коронавирусная инфекция. Клуб написал, что у игрока высокая температура и он находится на изоляции.
Английская премьер-лига
12 марта главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус, об этом сообщил официальный сайт клуба. Все игроки основного состава и тренерский штаб команды самоизолируются.
О самочувствии Артеты не сообщается. Клуб составит список всех, с кем контактировал наставник команды и будет рекомендовать им уйти на карантин.
АПЛ пока не сообщала об остановке турнира, но "Арсенал" заявил, что не сможет принимать участие в ближайших матчах.
Тест на коронавирус нападающего "Челси" Каллума Хадсона-Одои показал положительный результат, об этом в ночь на 13 марта написал официальный сайт клуба. Все команда и тренерский штаб, а также некоторые работники клуба отправлены на карантин.
У Хадсона-Одои в понедельник утром появились признаки легкой простуды, сейчас игрок чувствует себя хорошо. Утром 13 марта футболист записал видео, в котором заявил, что вылечился от коронавируса.
Thank you for all your good wishes, as I said in the video I’m feeling good and hope to see you all soon!! * pic.twitter.com/hn5d0ikm60— Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) March 13, 2020
Чемпионат Германии, Бундеслига 2
11 марта команда из второго дивизиона чемпионата Германии "Ганновер" сообщил, что 23-летний футболист Тимо Хюберс заразился коронавирусом. В клубе тогда подчеркнули, что игрок после момента инфицирования не контактировал ни с кем из команды, поэтому игроки не ушли на карантин.
На следующий день коронавирус подтвердился у еще одного игрока "Ганновера" Яннеса Хорна. В клубе отметили, что заражения Хорна и Хюберса не связаны между собой, но на этот раз вся команда отправилась на 14-дневный карантин.
Баскетбол
Официальный Twitter NBA 12 марта сообщил, что один из баскетболистов заразился коронавирусом, из-за чего соревнования были приостановлены.
По информации ресурса USA Today, зараженным игроком оказался французский баскетболист "Юты" Руди Гобер.
За два дня до этого Гобер во время пресс-конференции пошутил над мерами безопасности в связи с распространением коронавируса. Баскетболист потрогал диктофоны и микрофоны журналистов. Видео опубликовал Twitter-аккаунт Sports ReUp.
Rudy Gobert thought it was funny to touch every single mic and recorder in the media room.— Sports ReUp (@SportsReUp) March 12, 2020
Now, he has Coronavirus and the entire NBA season is suspendedpic.twitter.com/A22U5AgmBi
После заражения Гобер на своей странице в Twitter извинился за свое поведение во время пресс-конференции.
"Хотел бы публично извиниться перед людьми, которые оказались под угрозой. В то время я понятия не имел, что заразился. Я не был достаточно осторожен, и мне нет оправдания. Надеюсь, моя история послужит примером и заставит других отнестись к подобным вещам серьезно", – написал Гобер.
Вторым игроком NBA, у которого был диагностирован коронавирус стал баскетболист "Юты" Донован Митчелл. 12 марта об этом написал инсайдер Эдриан Войнаровски, а позже подтвердил и сам баскетболист.
12 марта мадридский "Реал" сообщил, что у одного из игроков баскетбольной команды клуба обнаружен коронавирус. По информации ресурса La Sexta, инфицированным спортсменом является Трей Томпкинс.
Мадридский клуб отправил на 14-дневный карантин не только всю баскетбольную команду, но и футбольную, ведь игроки могли пересекаться на клубной базе.