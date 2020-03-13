Наставник "Арсенала" и еще восемь игроков из разных команд. Полный список спортсменов, которые заразились коронавирусом

Итальянская Серия А

Первым известным футболистом, который заразился коронавирусной инфекцией, стал защитник "Ювентуса" Даниеле Ругани. Туринский клуб заявил о заражении своего игрока 11 марта. Тогда "Ювентус" заявил, что у Ругани нет симптомов болезни. Позже сам защитник на своей странице в Instagram написал, что чувствует себя хорошо.

Туринский клуб 12 марта написал, что каждый из 121 сотрудников находятся на самоизоляции и соблюдают все требования органов здравоохранения.

12 марта венесуэльское издание El Nacional написало, что коронавирусом заражен аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала. Клуб не подтверждает эту информацию, а журналист ESPN Андрес Агулья на своей странице в Twitter сообщил, что эта информация не соответствует действительности.

Официальный сайт итальянской "Сампдории" 12 марта сообщил, что у итальянского нападающего команды Маноло Габбьядини была обнаружена коронавирусная инфекция. Клуб написал, что у игрока высокая температура и он находится на изоляции.

Английская премьер-лига

12 марта главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус, об этом сообщил официальный сайт клуба. Все игроки основного состава и тренерский штаб команды самоизолируются.

О самочувствии Артеты не сообщается. Клуб составит список всех, с кем контактировал наставник команды и будет рекомендовать им уйти на карантин.

АПЛ пока не сообщала об остановке турнира, но "Арсенал" заявил, что не сможет принимать участие в ближайших матчах.

Микель Артета. Фото: EPA

Тест на коронавирус нападающего "Челси" Каллума Хадсона-Одои показал положительный результат, об этом в ночь на 13 марта написал официальный сайт клуба. Все команда и тренерский штаб, а также некоторые работники клуба отправлены на карантин.

У Хадсона-Одои в понедельник утром появились признаки легкой простуды, сейчас игрок чувствует себя хорошо. Утром 13 марта футболист записал видео, в котором заявил, что вылечился от коронавируса.

Thank you for all your good wishes, as I said in the video I’m feeling good and hope to see you all soon!! * pic.twitter.com/hn5d0ikm60 — Callum Hudson-Odoi (@Calteck10) March 13, 2020

Чемпионат Германии, Бундеслига 2

11 марта команда из второго дивизиона чемпионата Германии "Ганновер" сообщил, что 23-летний футболист Тимо Хюберс заразился коронавирусом. В клубе тогда подчеркнули, что игрок после момента инфицирования не контактировал ни с кем из команды, поэтому игроки не ушли на карантин.

На следующий день коронавирус подтвердился у еще одного игрока "Ганновера" Яннеса Хорна. В клубе отметили, что заражения Хорна и Хюберса не связаны между собой, но на этот раз вся команда отправилась на 14-дневный карантин.

Яннес Хорн (справа). Фото: EPA

Баскетбол

Официальный Twitter NBA 12 марта сообщил, что один из баскетболистов заразился коронавирусом, из-за чего соревнования были приостановлены.

По информации ресурса USA Today, зараженным игроком оказался французский баскетболист "Юты" Руди Гобер.

За два дня до этого Гобер во время пресс-конференции пошутил над мерами безопасности в связи с распространением коронавируса. Баскетболист потрогал диктофоны и микрофоны журналистов. Видео опубликовал Twitter-аккаунт Sports ReUp.

Rudy Gobert thought it was funny to touch every single mic and recorder in the media room.



Now, he has Coronavirus and the entire NBA season is suspendedpic.twitter.com/A22U5AgmBi — Sports ReUp (@SportsReUp) March 12, 2020

После заражения Гобер на своей странице в Twitter извинился за свое поведение во время пресс-конференции.

"Хотел бы публично извиниться перед людьми, которые оказались под угрозой. В то время я понятия не имел, что заразился. Я не был достаточно осторожен, и мне нет оправдания. Надеюсь, моя история послужит примером и заставит других отнестись к подобным вещам серьезно", – написал Гобер.

Вторым игроком NBA, у которого был диагностирован коронавирус стал баскетболист "Юты" Донован Митчелл. 12 марта об этом написал инсайдер Эдриан Войнаровски, а позже подтвердил и сам баскетболист.

Донован Митчелл. Фото: EPA

12 марта мадридский "Реал" сообщил, что у одного из игроков баскетбольной команды клуба обнаружен коронавирус. По информации ресурса La Sexta, инфицированным спортсменом является Трей Томпкинс.

Мадридский клуб отправил на 14-дневный карантин не только всю баскетбольную команду, но и футбольную, ведь игроки могли пересекаться на клубной базе.