Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Наставник "Арсенала" и еще восемь игроков из разных команд. Полный список спортсменов, которые заразились коронавирусом

Коронавирус SARS-CoV-2 распространяется по всему миру. Инфекцией заражаются и профессиональные спортсмены. По состоянию на утро 13 марта известно о восьми игроках и об одном главном тренере, которые больны коронавирусом. "ГОРДОН" собрал полный список зараженных спортсменов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Артета заразился коронавирусной инфекцией
Артета заразился коронавирусной инфекцией
Фото: EPA

Итальянская Серия А

Первым известным футболистом, который заразился коронавирусной инфекцией, стал защитник "Ювентуса" Даниеле Ругани. Туринский клуб заявил о заражении своего игрока 11 марта. Тогда "Ювентус" заявил, что у Ругани нет симптомов болезни. Позже сам защитник на своей странице в Instagram написал, что чувствует себя хорошо.

Туринский клуб 12 марта написал, что каждый из 121 сотрудников находятся на самоизоляции и соблюдают все требования органов здравоохранения.

12 марта венесуэльское издание El Nacional написало, что коронавирусом заражен аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала. Клуб не подтверждает эту информацию, а журналист ESPN Андрес Агулья на своей странице в Twitter сообщил, что эта информация не соответствует действительности.

Официальный сайт итальянской "Сампдории" 12 марта сообщил, что у итальянского нападающего команды Маноло Габбьядини была обнаружена коронавирусная инфекция. Клуб написал, что у игрока высокая температура и он находится на изоляции.

Английская премьер-лига

12 марта главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус, об этом сообщил официальный сайт клуба. Все игроки основного состава и тренерский штаб команды самоизолируются.

О самочувствии Артеты не сообщается. Клуб составит список всех, с кем контактировал наставник команды и будет рекомендовать им уйти на карантин.

АПЛ пока не сообщала об остановке турнира, но "Арсенал" заявил, что не сможет принимать участие в ближайших матчах.

Микель Артета / Фото: EPA
Микель Артета. Фото: EPA

Тест на коронавирус нападающего "Челси" Каллума Хадсона-Одои показал положительный результат, об этом в ночь на 13 марта написал официальный сайт клуба. Все команда и тренерский штаб, а также некоторые работники клуба отправлены на карантин.

У Хадсона-Одои в понедельник утром появились признаки легкой простуды, сейчас игрок чувствует себя хорошо. Утром 13 марта футболист записал видео, в котором заявил, что вылечился от коронавируса.

Чемпионат Германии, Бундеслига 2

11 марта команда из второго дивизиона чемпионата Германии "Ганновер" сообщил, что 23-летний футболист Тимо Хюберс заразился коронавирусом. В клубе тогда подчеркнули, что игрок после момента инфицирования не контактировал ни с кем из команды, поэтому игроки не ушли на карантин.

На следующий день коронавирус подтвердился у еще одного игрока "Ганновера" Яннеса Хорна. В клубе отметили, что заражения Хорна и Хюберса не связаны между собой, но на этот раз вся команда отправилась на 14-дневный карантин.

Яннес Хорн (справа) / Фото: EPA
Яннес Хорн (справа). Фото: EPA

Баскетбол

Официальный Twitter NBA 12 марта сообщил, что один из баскетболистов заразился коронавирусом, из-за чего соревнования были приостановлены.

По информации ресурса USA Today, зараженным игроком оказался французский баскетболист "Юты" Руди Гобер.

За два дня до этого Гобер во время пресс-конференции пошутил над мерами безопасности в связи с распространением коронавируса. Баскетболист потрогал диктофоны и микрофоны журналистов. Видео опубликовал Twitter-аккаунт Sports ReUp.

После заражения Гобер на своей странице в Twitter извинился за свое поведение во время пресс-конференции.

"Хотел бы публично извиниться перед людьми, которые оказались под угрозой. В то время я понятия не имел, что заразился. Я не был достаточно осторожен, и мне нет оправдания. Надеюсь, моя история послужит примером и заставит других отнестись к подобным вещам серьезно", – написал Гобер.

Вторым игроком NBA, у которого был диагностирован коронавирус стал баскетболист "Юты" Донован Митчелл. 12 марта об этом написал инсайдер Эдриан Войнаровски, а позже подтвердил и сам баскетболист.

Донован Митчелл / Фото: EPA
Донован Митчелл. Фото: EPA

12 марта мадридский "Реал" сообщил, что у одного из игроков баскетбольной команды клуба обнаружен коронавирус. По информации ресурса La Sexta, инфицированным спортсменом является Трей Томпкинс.

Мадридский клуб отправил на 14-дневный карантин не только всю баскетбольную команду, но и футбольную, ведь игроки могли пересекаться на клубной базе.

Теги: футбол, Германия, Англия, баскетбол, Челси, Арсенал, Бундеслига, чемпионат Англии, Чемпионат Италии, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Гайтана открыла велосезон
Гайтана открыла велосезон
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS