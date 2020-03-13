В Греции из-за коронавируса отменили эстафету олимпийского огня

Греческий этап эстафеты олимпийского огня был отменен на второй день, поскольку мероприятие посещает много зрителей, сообщил Национальный олимпийский комитет Греции. Огонь передадут организаторам Игр 19 марта.

Эстафету олимпийского огня впервые начала женщина – греческая спортсменка, олимпийская чемпионка по стрельбе Анна Коракаки Фото: EPA

13 марта Национальный олимпийский комитет Греции принял решение запретить проведение эстафеты олимпийского огня, сообщает пресс-служба комитета.

Этот шаг НОК называет "трудным, но обязательным".

Решение было принято после этапа эстафеты в Спарте, где одним из факелоносцев был шотландский актер Джерард Батлер, известный главной ролью в фильме "300 спартанцев". В комитете отмечают, что, несмотря на рекомендации избегать массового скопления людей, на спартанском этапе эстафеты было много зрителей.

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На участие голливудского актера Джерарда Батлера в эстафете олимпийского огня пришло посмотреть много людей. Видео: apela gr / YouTube

НОК Греции принял решение после консультаций с министерством здравоохранения и Международным олимпийским комитетом.

"Здравоохранение является важнейшей общественной ценностью, и в эти трудные времена требуется разумное отношение всех сторон", – сказано в заявлении.

Олимпийский огонь будет передан организационному комитету летних Олимпийский игры 2020 19 марта на афинском стадионе "Панатинаикос" без зрителей.

Греческий этап эстафеты олимпийского огня должен был продлиться восемь дней. Он начался 12 марта в Древней Олимпии (полуостров Пелопоннес). Эстафету впервые в истории начала женщина – греческая спортсменка, олимпийская чемпионка по стрельбе Анна Коракаки. Из-за распространения коронавирусной инфекции впервые с 1984 года церемония прошла без зрителей, а только в присутствии нескольких десятков официальных лиц.

Олимпийские игры 2020 года должны состояться в Токио с 24 июля по 9 августа. Из-за распространения коронавируса в оргкомитете Игр допускают их перенос.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 12 марта, коронавирусом инфицировано 125 048 человек в более чем 100 странах, 4613 человек скончались. Большинство смертей – 3173 – зафиксировано в Китае.

Греческое издание Ekathimerini со ссылкой на официальные данные сообщило, что в Греции подтверждено 117 случаев инфицирования коронавирусом, один человек умер.