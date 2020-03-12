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В Греции зажгли олимпийский огонь. Из-за коронавируса церемония прошла без зрителей. Фоторепортаж

Вчера 18.42
12 марта в Древней Олимпии (полуостров Пелопоннес, Греция) состоялась церемония зажжения олимпийского огня, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета. Из-за распространения коронавирусной инфекции впервые с 1984 года она прошла без зрителей, а только в присутствии нескольких десятков официальных лиц. Среди посетивших церемонию были президент Греции Прокопис Павлопулос и президент МОК Томас Бах. Во время выступления Бах сказал, что власти многих стран и спортивные организации предпринимают значительные меры для сдерживания распространения коронавируса, и отметил, что открытие Игр состоится через 19 недель, 24 июля. На церемонии в Древней Олимпии греческая актриса Ксанти Георгиу в роли верховной жрицы зажгла огонь и передала его первому факелоносцу – олимпийской чемпионке по стрельбе из Греции Анне Коракаки. Та, в свою очередь, передала огонь японской легкоатлетке, олимпийской чемпионке Мидзуки Ногути. Греческий этап эстафеты олимпийского огня завершится 19 марта на афинском стадионе "Панатинаикос", после чего огонь специальным рейсом должны доставить в Японию.
Теги: Греция, Олимпиада 2022, Олимпиада, Токио, Прокопис Павлопулос, Томас Бах, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Олимпийские игры
 

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