Английская Премьер-лига остановлена из-за коронавируса

В Британии по состоянию на 13 марта коронавирусом SARS-CoV-2 заразилось 590 человек, восемь из них умерли.

Чемпионат Англии по футболу приостановлен из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2, пишет официальный сайт АПЛ.

Решение было принято 13 марта на собрании акционеров клубов. Также приостановлены второй, третий и четвертый дивизионы Англии по футболу.

Ожидается, что розыгрыш чемпионата будет возобновлен 4 апреля, если ситуация на тот момент придет в норму.

Коронавирусной инфекцией заразились наставник "Арсенала" Микель Артета и игрок "Челси" Калум Хадсон-Одои. Полный список зараженных спортсменов можно посмотреть по ссылке.

Исполнительный директор Премьер-лиги Ричард Мастерс пожелал скорейшего выздоровления Артете и Хадсон-Одои.

Ранее были приостановлены футбольные чемпионаты в Италии, Испании, Франции и многих других лигах Европы.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 13 марта в Китае жертвами коронавируса стали 3176 человек. За сутки от COVID-19 умерли семь человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Китае достигло 80 813, вылечились и были выписаны 64 111 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев инфицирования коронавирусом в 117 странах. Число погибших составляет 1440.

В Великобритании на данный момент подтверждено 590 случаев заражения коронавирусом, восемь из закончились смертью, пишет The Guardian.