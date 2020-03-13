Китайский город Ичан ослабил карантинные меры

Жителям Ичана разрешат покидать город, а выехавшим жителям – возвращаться. Город находится в провинции Хубэй, на которую приходится больше половины всех зафиксированных случаев заражения и смертей от коронавирусной инфекции.

Ичан находится в центральной части провинции Хубэй, наиболее пострадавшей от вспышки коронавируса Фото: EPA

Китайский город Ичан (провинция Хубэй) ослабит ограничения на поездки, введенные в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на заявление муниципального правительство Ичана (на момент публикации новости сайт муниципалитета недоступен).

В заявлении властей говорится, что жители смогут покидать и возвращаться в город. Однако меры по контролю за состоянием здоровья въезжающих и выезжающих будут сохранены.

Ичан находится в центральной части провинции Хубэй, наиболее пострадавшей от вспышки коронавируса. На Хубэй приходится более половины всех случаев инфицирования коронавирусом в мире (административный центр провинции – город Ухань, ставший эпицентром распространения инфекции).

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Хубэе подтвержден 67 781 случай болезни, 3056 человек скончались. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.