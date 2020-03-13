Президент Литвы отменил визит в Украину из-за коронавируса

Рабочий визит президента Литвы Гитанаса Науседа в Украину был запланирован на 18–20 марта.

Участие Науседа в рабочей сессии Европейского Совета в Брюсселе также под сомнением Фото: ЕРА

Президент Литвы Гитанас Науседа из-за угрозы коронавируса откладывает запланированный на следующую неделю визит в Украину. Об этом 12 марта журналистам рассказал его пресс-секретарь Антанас Бубнялис, сообщает Delfi.

По словам пресс-секретаря, рабочий визит был запланирован на 18 -- 20 марта.

В конце марта президент Литвы планировал принять участие в рабочей сессии Европейского Совета в Брюсселе. Ожидается, что по поводу этого события будет принято общее решение.

Кроме этого, Науседа намеревался посетить короля Бельгии. Сейчас решение об этом приеме также уточняется.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 12 марта, коронавирусом инфицировано 125 048 человек в более чем 100 странах, 4613 человек скончались. Большинство смертей – 3173 – зафиксировано в Китае.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (с более 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

По состоянию на 13 марта в Украине подтверждены три случая заражения коронавирусом, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.