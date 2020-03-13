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Джонсон призвал граждан Великобритании готовиться к потере близких из-за коронавируса

Британский премьер-министр Борис Джонсон отметил, что Британия перешла из фазы "сдерживания" кризиса, связанного с коронавирусом, в фазу "замедления".

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Джонсон отметил, что жителям Великобритании надо быть готовыми к потере близких из-за коронавируса
Джонсон отметил, что жителям Великобритании надо быть готовыми к потере близких из-за коронавируса
Фото: EPA

Британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что гораздо больше людей должны ожидать потерять близких из-за вспышки коронавируса в Великобритании. Он заявил это, выступая после экстренного заседания парламента, пишет The Guardian.

Джонсон также отметил, что Британия перешла из фазы "сдерживания" кризиса, связанного с коронавирусом, в фазу "замедления".

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В Великобритании на данный момент подтверждено 590 случаев заражения коронавирусом, восемь из закончились смертью, пишет The Guardian.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.

11 марта Кабмин Украины ввел карантин в учебных заведениях страны и ограничил проведение массовых мероприятий, а также прекратил авиасообщение с Италией и закрыл 75% пунктов пропуска на границе.

По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

Теги: Великобритания, эпидемия, Борис Джонсон, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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