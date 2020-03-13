В штаб-квартире ООН зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

У женщины-дипломата из филиппинской миссии при ООН подтвердился положительный результат на коронавирус, это первый случай заражения в штаб-квартире Организации Объединенных Наций.

В последний раз женщина посещала штаб-квартиру ООН 9 марта, симптомы болезни у нее появились 10 марта Фото: wikipedia.org

Сотрудница постоянного представительства Филиппин при ООН заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в официальном заявлении представительства страны 12 марта.

В последний раз женщина посещала штаб-квартиру ООН 9 марта. Первые симптомы заболевания у нее появились 10 марта.

На сегодняшний день миссия Филиппин закрыта до дальнейшего уведомления. Сотрудники получили инструкции самостоятельно проводить карантин и обращаться за медицинской помощью в случае возникновения симптомов болезни.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 13 марта в Китае жертвами коронавируса стали 3176 человек. За сутки от COVID-19 умерли семь человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Китае достигло 80 813, вылечились и были выписаны 64 111 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев инфицирования коронавирусом в 117 странах. Число погибших составляет 1440.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом. Один из них с летальным исходом – 71-летняя женщина умерла.