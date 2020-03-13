Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Минздрав Украины призвал проводить религиозные службы в онлайн-режиме

Замминистра здравоохранения Украины Андрей Семиволос попросил на время карантина из-за коронавируса по возможности ограничить проведение богослужений, которые предусматривают присутствие верующих.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Церковнослужителей попросили соблюдать дистанцию минимум в 1,5-2 метра
Церковнослужителей попросили соблюдать дистанцию минимум в 1,5-2 метра
Фото: Православна Церква України / Facebook

1 марта заместитель министра здравоохранения Украины Андрей Семиволос обратился к представителям Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций с призывом учитывать при богослужениях угрозу заражения коронавирусом. Об этом информирует сайт ведомства.

На период действия в Украине карантина, введенного 11 марта Кабинетом Министров, церковников попросили "максимально ограничить проведение служений, которые предусматривают присутствие людей, и, по возможности, проводить их в онлайн-режиме".

Среди других рекомендаций – не прикладываться к иконам; соблюдать дистанцию минимум в 1,5–2 метра; не здороваться за руки, не целовать и не обнимать друг друга.

Верующим также рекомендовали "пристально следить за своим здоровьем и при появлении первых симптомов респираторных заболеваний сразу обращаться к врачу", а если кто-то вернулся из "страны, где был обнаружен COVID-19", – самоизолироваться на 14 дней (время инкубационного периода).

Семиволос подчеркнул, что "самое главное правило – оставаться людьми".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев на две недели.

Теги: Украина, религия, церковь, икона, карантин, Минздрав, Андрей Семиволос, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Гайтана открыла велосезон
Гайтана открыла велосезон
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS