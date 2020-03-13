Минздрав Украины призвал проводить религиозные службы в онлайн-режиме

Замминистра здравоохранения Украины Андрей Семиволос попросил на время карантина из-за коронавируса по возможности ограничить проведение богослужений, которые предусматривают присутствие верующих.

1 марта заместитель министра здравоохранения Украины Андрей Семиволос обратился к представителям Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций с призывом учитывать при богослужениях угрозу заражения коронавирусом. Об этом информирует сайт ведомства.

На период действия в Украине карантина, введенного 11 марта Кабинетом Министров, церковников попросили "максимально ограничить проведение служений, которые предусматривают присутствие людей, и, по возможности, проводить их в онлайн-режиме".

Среди других рекомендаций – не прикладываться к иконам; соблюдать дистанцию минимум в 1,5–2 метра; не здороваться за руки, не целовать и не обнимать друг друга.

Верующим также рекомендовали "пристально следить за своим здоровьем и при появлении первых симптомов респираторных заболеваний сразу обращаться к врачу", а если кто-то вернулся из "страны, где был обнаружен COVID-19", – самоизолироваться на 14 дней (время инкубационного периода).

Семиволос подчеркнул, что "самое главное правило – оставаться людьми".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев на две недели.