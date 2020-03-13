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14 марта, 2020
 
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Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин

Создатели игры Pokemon GO в условиях пандемии коронавируса изменили правила – теперь игроки смогут ловить покемонов, не выходя из дома.

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Разработчики игры отправили покеменов на карантин
Разработчики игры отправили покеменов на карантин
Фото: .depositphotos.com

Разработчики игры Pokemon GO изменили места обитания главных героев игры – покемонов, расположив так, чтобы игроки могли их ловить, не покидая помещение, говорится в сообщении на сайте компании. 

На время карантина создатели игры также изменили правила, максимально увеличив степень лояльности к игрокам – инкубаторы для выращивания пойманных покемонов после обновления игры работают с удвоенной скоростью, а на покестопах игроки смогу получить больше бонусов, чем раньше. 

В сообщении компании говорится, что внесенные изменения являются временными. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

По состоянию на начало суток 13 марта в Китае жертвами коронавируса стали 3176 человек. За сутки от COVID-19 умерли семь человек. Общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Китае достигло 80 813, вылечились и были выписаны 64 111 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 12 марта за пределами Китая зарегистрировано 44 067 случаев инфицирования коронавирусом в 117 странах. Число погибших составляет 1440.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом. Один из них с летальным исходом – 71-летняя женщина умерла.

Издание "ГОРДОН" подготовило инструкцию, в которой описано, что делать, если заподозрили у себя симптомы заражения коронавирусом.

Теги: коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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