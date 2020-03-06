Кэти Перри и Орландо Блум отменили свадьбу – СМИ

Свадьба американской певицы Кэти Перри и американского актера Орладо Блума была запланирована на июнь 2020 года. Артисты планировали провести церемонию в Японии, пригласив на торжество 150 гостей, сообщает People.

На свадьбу Перри и Блума были приглашены 150 гостей Фото: depositphotos.com

35-летняя американская певица Кэти Перри и 43-летний актер Орландо Блум отменили свадьбу, запланированную на июнь, сообщает издание People.

По информации таблоида, отменить церемонию бракосочетания пара была вынуждена из соображений предосторожности в связи с распространением коронавируса.

Ссылаясь на источник, приближенный к паре, издание сообщает, что Керри и Блум еще не выбрали новую дату для торжества.

Перри и Блум возобновили романтические отношения в 2018 году. В декабре 2019 года пара объявила о помолвке. Летом 2020 года Блум и Перри станут родителями – 5 марта певица объявила о беременности.

Для Перри это будет первый ребенок, для Блума – второй. У актера есть девятилетний сын от брака с моделью Мирандой Керр.

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