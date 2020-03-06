Кэти Перри и Орландо Блум отменили свадьбу – СМИ

35-летняя американская певица Кэти Перри и 43-летний актер Орландо Блум отменили свадьбу, запланированную на июнь, сообщает издание People.
По информации таблоида, отменить церемонию бракосочетания пара была вынуждена из соображений предосторожности в связи с распространением коронавируса.
Ссылаясь на источник, приближенный к паре, издание сообщает, что Керри и Блум еще не выбрали новую дату для торжества.
Перри и Блум возобновили романтические отношения в 2018 году. В декабре 2019 года пара объявила о помолвке. Летом 2020 года Блум и Перри станут родителями – 5 марта певица объявила о беременности.
Для Перри это будет первый ребенок, для Блума – второй. У актера есть девятилетний сын от брака с моделью Мирандой Керр.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.
30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.
По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 5 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 14 768 случаев заражения коронавирусом в 85 странах (2098 новых случаев за сутки). Случаев с летальным исходом 276 (53 человека умерли за сутки).
В Японии зафиксировано 284 случая заболевания коронавирусом, из которых шесть – с летальным исходом.
3 марта в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Заболевший мужчина, житель Черновицкой области, до 26 февраля путешествовал по Италии.
5 марта в больницу была доставлена жительница Краматорска, вернувшаяся из Таиланда, с подозрением на коронавирус. Предварительные анализы не подтвердили диагноз.