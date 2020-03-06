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06 марта, 2020
 
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Кэти Перри и Орландо Блум отменили свадьбу – СМИ

Свадьба американской певицы Кэти Перри и американского актера Орладо Блума была запланирована на июнь 2020 года. Артисты планировали провести церемонию в Японии, пригласив на торжество 150 гостей, сообщает People.

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На свадьбу Перри и Блума были приглашены 150 гостей
На свадьбу Перри и Блума были приглашены 150 гостей
Фото: depositphotos.com

35-летняя американская певица Кэти Перри и 43-летний актер Орландо Блум отменили свадьбу, запланированную на июнь, сообщает издание People.

По информации таблоида, отменить церемонию бракосочетания пара была вынуждена из соображений предосторожности в связи с распространением коронавируса. 

Ссылаясь на источник, приближенный к паре, издание сообщает, что Керри и Блум еще не выбрали новую дату для торжества.

Перри и Блум возобновили романтические отношения в 2018 году. В декабре 2019 года пара объявила о помолвке. Летом 2020 года Блум и Перри станут родителями – 5 марта певица объявила о беременности.

Для Перри это будет первый ребенок, для Блума – второй. У актера есть девятилетний сын от брака с моделью Мирандой Керр.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года с китайского Уханя.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 5 марта за пределами материкового Китая зарегистрировано 14 768 случаев заражения коронавирусом в 85 странах (2098 новых случаев за сутки). Случаев с летальным исходом 276 (53 человека умерли за сутки). 

В Японии зафиксировано 284 случая заболевания коронавирусом, из которых шесть – с летальным исходом. 

3 марта в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Заболевший мужчина, житель Черновицкой области, до 26 февраля путешествовал по Италии. 

5 марта в больницу была доставлена жительница Краматорска, вернувшаяся из Таиланда, с подозрением на коронавирус. Предварительные анализы не подтвердили диагноз. 

Теги: свадьба, Кэти Перри, Орландо Блум, коронавирус SARS-CoV-2
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