Кэти Перри начала сотрудничать с британским принцем Чарльзом в Индии

Американская певица Кэти Перри стала представительницей благотворительного фонда британского принца Чарльза.

Кэти Перри: Индия уже давно занимает особое место в моем сердце Фото: clarencehouse / Instagram

Американская певица Кэти Перри 4 февраля стала гостьей гала-ужина, организованного благотворительным фондом британского принца Чарльза – British Asian Trust. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Перри получила особое назначение от принца Чарльза – она стала новым амбассадором детского подразделения фонда, который ведет борьбу с торговлей детьми в Индии.

"Индия уже давно занимает особое место в моем сердце, и во время моего последнего визита в Мумбаи мне удалось встретиться с принцем Уэльским и другими лидерами фонда. Я была поражена их планом действий: от инициатив на местах до сбора средств. Для меня большая честь быть частью поиска решения этой проблемы", – заявила Перри.

Фонд British Asian Trust оказывает социальную поддержку нуждающимся по всей Южной Азии.

Чарльз – сын королевы Великобритании Елизаветы II, он является первым в очереди на британский престол.