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Экологи обвинили принца Уэльского Чарльза в популизме

Принц Уэльский Чарльз вызвал гнев экологов, когда после лекции об изменении климата из-за углеродных выбросов в атмосферу воспользовался частным вертолетом. Представители королевской семьи выступили в защиту принца Чарльза, заявив, что он не участвует в выборе транспорта для личного перемещения.

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Экологи считают "странными" аргументы принца Чарльза в пользу передвижения на вертолете
Экологи считают "странными" аргументы принца Чарльза в пользу передвижения на вертолете
Фото: EPA

Принц Уэльский Чарльз воспользовался частным вертолетом сразу после того, как прочитал лекцию в Кембридже о вреде для экологии авиационного топлива. Об этом сообщает издание Mirror

"У нас слишком мало времени, чтобы спасти эту планету от антропогенных выбросов в атмосферу", – заявил принц Чарльз, выступая перед учеными. После лекции принц Чарльз улетел на частном вертолете к королеве Великобритании Елизавете II, сообщает издание. 

По оценкам экологов, использование принцем Чарльзом вертолета только в этот день стало причиной выброса в атмосферу 2,5 тонн углерода. "Если бы он воспользовался автомобилем, то мог бы сократить этот показатель до 0,2 тонны", – цитирует издание слова экспертов. 

По словам генерального директора агитационной группы Republic Грэма Смитта, принц Чарльз всего лишь хочет играть роль борца за экологию, но "не готов сам ходить пешком".

Как пишет издание, представители королевской семьи прокомментировали скандал с участием принца Чарльза, заявив, что он не занимается выбором транспорта для личного перемещения. "Чтобы выполнять свою работу по всему миру, принцу иногда приходится летать. Как только появится более совершенный способ перемещения, он первым им воспользуется", – сказано в сообщении. 

В организации Republic эти объяснения назвали "странными". "Многие были бы удивлены, узнав, что несколько встреч являются поводом летать на вертолете", – говорится в сообщении агитационной экогруппы. 

https://www.facebook.com/republiccampaign/posts/10156901411377727

Принц Чарльз впервые выступил с докладом о сохранении климата в 20-летнем возрасте и с тех пор активно борется за сохранение природы.

Во время проведения всемирного экологического форума в Давосе принц Чарльз призвал политиков ввести экологический налог и создать новую экономическую модель. 

Теги: Великобритания, экология, вертолет, принц Чарльз
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