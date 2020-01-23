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23 января, 2020
 
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“Грета замечательная“. Принц Чарльз на форуме в Давосе познакомился с экоактивисткой Тунберг

71-летний принц Уэльский впервые за 30 лет выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Доклад принца Чарльза состоялся на следующий день после выступления шведской экоактивистки Греты Тунберг.

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Принц Чарльз является единомышленником Тунберг в вопросах экологии
Принц Чарльз является единомышленником Тунберг в вопросах экологии
Фото: clarencehouse /Instagram

Принц Чарльз призвал политиков ввести экологический налог и создать новую экономическую модель, "иначе планета сгорит". Об этом он заявил 22 января во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает издание Daily Mail. После выступления принц Уэльский провел встречу с 17-летней экоактивисткой из Швеции Гретой Тунберг. 

Как отмечает издание, встреча двух известных защитников природы была непродолжительной. После ее завершения принц Чарльз и Тунберг вышли к журналистам, но комментировать суть разговора отказались. 

"Грета в своей фирменной толстовке с капюшоном и принц в своем элегантном полосатом костюме – вместе они выглядели довольно странно", – так описывает издание Vanity Fair встречу двух экоактивистов. Во время фотосессии принц Уэльский и шведская защитница климата обменивались непринужденными фразами. 

“Грета замечательная, она – одна из главных причин, почему я пытался бороться [за сохранение климата] все эти годы”, – заявил принц Уэльский в интервью CNN после знакомства с Тунберг.  

Издание Daily Mail подчеркивает, что в Швейцарию принц Уэльский прилетел на самолете, а на форум его привез электромобиль. Из Давоса принц Чарльз улетел в Израиль.

На официальной странице принца Уэльского в Instagram опубликованы фото со встречи с экоактивисткой. Грета Тунберг фото с принцем Уэльским на своей странице в Instagram не опубликовала.

Принц Чарльз впервые выступил с докладом о сохранении климата в 20-летнем возрасте и с тех пор активно борется за сохранение природы. 

Для Греты Тунберг из Швеции это второе выступление на форуме в Давосе. За активную позицию Тунберг была номинирована на Нобелевскую премию мира и стала самой юной обладательницей титула человек года по версии журнала Time.

У Тунберг диагностирован синдром Аспергера – расстройство аутистического спектра, а также селективный мутизм. По словам девушки, особенности со здоровьем помогают ей концентрировать силы на борьбе с изменениями климата.

Теги: Давос, принц Чарльз, Грета Тунберг
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