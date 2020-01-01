Отец Тунберг заявил, что она стала намного счастливее, когда посвятила себя активизму, но у него есть беспокойство

По словам Сванте Тунберга, отца шведской экоактивистки Греты Тунберг, беспокойство у него вызывает ненависть, с которой сталкивается его дочь.

Отец шведской экоактивистки Греты Тунберг Сванте Тунберг заявил радиостанции BBC 29 декабря 2019 года, что его дочь стала намного счастливее, когда посвятила себя активизму, но он за нее беспокоится.

По словам Тунберга, беспокойство у него вызывает ненависть, с которой сталкивается его дочь.

Отец активистки рассказал, что перед тем, как заняться защитой климата и забастовками, Грета несколько лет находилась в депрессии. По его словам, девочка перестала говорить и ходить в школу, а "кошмаром" для родителей стал ее отказ от еды. После этого родители решили проводить больше времени с Гретой и ее сестрой Беатой.

Также семья обратилась к врачу, Грете поставили диагноз "синдром Аспергера".

Позже родители Тунберг начали интересоваться проблемами климата, а Грета все больше увлекалась исследованием этой проблемы. Тунберг сообщил, что его дочь обвиняла родителей в лицемерии, так как они, по ее словам, не относились к климатической проблеме достаточно серьезно.

Отец активистки рассказал, что сопровождал ее в парусных экспедициях на саммиты в Нью-Йорке и Мадриде, но делал это не ради климата, а "чтобы спасти своего ребенка".

16-летняя школьница из Швеции Грета Тунберг прославилась как основатель "Школьной забастовки за климат". В рамках бессрочной акции Тунберг призывает студентов и школьников выходить на митинги по пятницам вместо учебы.

В январе 2019 года Тунберг приехала на Всемирный экономический форум в Давос, чтобы обратиться к властям стран всего мира с требованием обеспечить будущее планете. Школьницу выдвигали на соискание Нобелевской премии мира.

23 сентября она выступила с обличительной речью на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Тунберг заявила, что человечество находится на пороге массового вымирания, но все, о чем говорят мировые лидеры, – это деньги.

Несколько лет назад врачи диагностировали у Тунберг синдром Аспергера – расстройство аутистического спектра, а также селективный мутизм. Шведка говорила, что психическое заболевание помогает ей концентрироваться на борьбе с изменениями климата.

11 декабря 2019 года журнал Time назвал Тунберг человеком года.