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04 января, 2020
 
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"Орландо похож на мудреца". Перри призналась, что Блум спас ее от депрессии

Американская певица Кэти Перри заявила, что они с британским актером Орландо Блумом вытянули яд друг из друга.

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Перри о Блуме: Он мой якорь
Перри о Блуме: Он мой якорь
Фото: katyperry / Instagram

Американская певица Кэти Перри призналась, что ее жених, британский актер Орландо Блум спас ее от депрессии. Об этом она рассказала в интервью Vogue India.

"Я впала в депрессию и не хотела вставать с кровати. В прошлом мне удавалось преодолевать это, но на этот раз случилось то, что заставило меня упасть на большое количество лестничных пролетов вниз. Мне пришлось проделать большую умственную, духовную и эмоциональную работу. Самая большая ложь, которую нам когда-либо говорили, – это то, что артистам надо страдать, чтобы творить. Я не хочу страдать, чтобы писать песни", – сказала она.

По словам Перри, специалисты не смогли ей помочь, но Блуму удалось вернуть ей желание жить.

"Я ходила на терапию, проходила процесс Хоффмана, обращалась к растительной медицине. У меня есть партнер, который также постоянно занимается поиском баланса, и он все это время находился со мной в духовном путешествии. Он мой якорь. Он настоящий. И он фанат номер один, но не Кэти Перри, а Кэтрин Хадсон", – подчеркнула она (Хадсон – настоящая фамилия Перри).

Певица заявила, что настоящая любовь – это умение зеркально отражать друг друга.

"Орландо похож на мудреца. Когда мы впервые встретились, он сказал, что мы вытянем яд друг из друга, и мы действительно это делаем. Это утомительно, но мы несем друг за друга ответственность. У меня никогда раньше не было партнера, который был бы готов отправиться со мной в духовное путешествие. Это путь бесконечного очищения", – сказала она.

Кэти Перри родилась 25 октября 1984 года. Успех пришел к ней в 24 года. В апреле 2007 года она подписала контракт со звукозаписывающей компанией Capitol Records. А широко известной стала после выхода сингла I Kissed a Girl и альбома One of the Boys в 2008 году.

Орландо Блум и Кэти Перри расстались в конце зимы 2017 года после почти двухлетнего романа.

Позже Блуму приписывали роман с грузинской пианисткой Хатией Буниатишвили

26 сентября 2018 года Перри и Блум появились вместе в Монте-Карло на гала-вечере в защиту Мирового океана. По сообщению People, Перри и Блум вели себя как пара. В феврале 2019 года у них состоялась помолвка.

Теги: Кэти Перри, Орландо Блум
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