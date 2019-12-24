Dr. Dre стал самым богатым музыкантом десятилетия по версии Forbes

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых музыкантов десятилетия.
На первом месте – рэпер Dr. Dre с прибылью в размере $950 млн. Исполнителю принадлежит 20% акций компании Beats, которую в 2014 году приобрела Apple.
На второй строчке разместили певицу Тейлор Свифт с доходом $825 млн, на третей – Бейонсе, заработавшую $685 млн.
За ними следуют фронтмен ирландской рок-группы U2 Боно ($675 млн), хип-хоп-исполнитель Diddy ($605 млн), Элтон Джон ($565 млн), Jay-Z ($560 млн), Пол Маккартни ($535 млн), Кэти Перри ($530 млн) и Леди Гага ($500 млн).
Dr. Dre родился 18 февраля 1965 года в Комптоне. Он один из наиболее успешных битмейкеров в рэп-музыке, популяризатор джи-фанка.