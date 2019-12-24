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24 декабря, 2019
 
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Dr. Dre стал самым богатым музыкантом десятилетия по версии Forbes

Американский рэпер Dr. Dre в рейтинге самых высокооплачиваемых певцов обошел Тейлор Свифт и Бейонсе, также попавших в первую тройку.

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Dr. Dre заработал $950 млн
Dr. Dre заработал $950 млн
Фото: drdre / Instagram

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых музыкантов десятилетия. 

На первом месте – рэпер Dr. Dre с прибылью в размере $950 млн. Исполнителю принадлежит 20% акций компании Beats, которую в 2014 году приобрела Apple.

На второй строчке разместили певицу Тейлор Свифт с доходом $825 млн, на третей – Бейонсе, заработавшую $685 млн.

За ними следуют фронтмен ирландской рок-группы U2 Боно ($675 млн), хип-хоп-исполнитель Diddy ($605 млн), Элтон Джон ($565 млн), Jay-Z ($560 млн), Пол Маккартни ($535 млн), Кэти Перри ($530 млн) и Леди Гага ($500 млн).

Dr. Dre родился 18 февраля 1965 года в Комптоне. Он один из наиболее успешных битмейкеров в рэп-музыке, популяризатор джи-фанка.

Теги: Forbes, Элтон Джон, Пол Маккартни, Бейонсе, Леди Гага, Кэти Перри, Тейлор Свифт, Jay-Z, Dr Dre
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