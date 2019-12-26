Рейнольдс, Траволта, Перри, Гранде, Кардашян, Клум спели песню All I Want for Christmas Is You. Видео
К 25-летию песни американской певицы Мэрайи Кери All I Want for Christmas Is You друзья исполнительницы презентовали клип. Видео Кери разместила на своем YouTube-канале. В ролике снялись актеры Райан Рейнольдс, Джон Траволта, певицы Кэти Перри, Ариана Гранде, модели Ким Кардашян, Хайди Клум, бизнесвумен Крис Дженнер, телеведущий Джеймс Корден, рэпер Снуп Догг. В клипе друзья Кери поют ее песню и танцуют.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.