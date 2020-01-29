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29 января, 2020
 
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“Мне нужны ответы“. Австралиец, называющий себя сыном принца Чарльза, потребовал от наследника британского престола сдать тест ДНК

53-летний австралиец Саймон Чарльз Доранте-Дей утверждает, что является внебрачным сыном британского принца Чарльза и его нынешней жены, герцогини Корнуольской Камиллы. По официальной версии, супруги познакомились через три года после рождения Доранте-Дея.

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53-летний австралиец утверждает, что является родным сыном 71-летнего принца Чарльза и его жены, 72-летней герцогини Корнуольской Камиллы
53-летний австралиец утверждает, что является родным сыном 71-летнего принца Чарльза и его жены, 72-летней герцогини Корнуольской Камиллы
Фото: Simon Charles Dorante-Day / Facebook

53-летний австралиец Саймон Чарльз Доранте-Дей обратился в Верховный суд Австралии (город Сидней) с требованием обязать принца Уэльского Чарльза и его жену – герцогиню Корнуольскую Камиллу – пройти тест ДНК для установления степени родства между ним и супружеской парой, пишет New Idea.

В интервью изданию Саймон, родившийся 5 апреля 1966 года в Великобритании, заявил, что является внебрачным сыном принца Чарльза и его жены Камиллы. Если это так, то на момент его рождения Камилле было 19 лет, а принцу Чарльзу – 17. 

По словам австралийца, правду о своем происхождении он узнал от приемных бабушки и дедушки – Уинифред и Эрнеста Боулдинов, которые работали у королевы Великобритании. "Бабушка сказала, что я сын Камиллы и Чарльза", – сообщил мужчина.

В интервью New Idea он заявил, что Чарльз и Камилла "сблизились" в 1965 году, после чего Камилла "таинственно исчезла", а Чарльза отправили служить в Австралию. 

"Камилла прятала меня до полутора лет, а когда я вырос, было решено, что один из доверенных сотрудников королевы Елизаветы заставит свою дочь усыновить меня", – заявил Саймон, приемными родителями которого являются супруги Дей – Девид и его жена Карен, дочь Уинифред и Эрнеста Боулдинов. 

"Чарльз, Камилла и королева годами прятались от правды обо мне. Мне нужны ответы", – заявил Саймон, который пытается установить истину о своем происхождении с 2016 года.

Обратиться в Верховный суд Австралии Саймона заставили "новые доказательства", пишет издание. "Мне посоветовали обратиться в Верховный суд", – признался он, подчеркнув, что в судебных инстанциях Квинсленда, куда он трижды обращался с подобными исками, над ним "только насмехались". 

В стремлении узнать правду о своем происхождении Доранте-Дей создал в социальных сетях сообщества, где публикует фотографии, которые, по его мнению, являются доказательством родства с принцем Чарльзом по внешним признакам.

https://www.facebook.com/PrinceSimonCharles/posts/1320840281449066

Австралиец уверен, что правда о его существовании стала одной из причин гибели принцессы Дианы. В интервью Саймон утверждает, что первая жена принца Чарльза накануне смерти собиралась обнародовать эту информацию. Доранте-Дей заявил, что также получал угрозы после того, как заинтересовался родством с королевской семьей Великобритании.

Издание Daily Mail отмечает, что это не единственное судебное разбирательство, инициированное Саймоном. Мужчина также судится с бывшим работодателем из-за увольнения. По информации издания, причиной конфликта стал несдержанный характер Доранте-Дея. 

Пока Верховный суд Австралии решает, принимать ли к рассмотрению иск Доранте-Дея, Кассационный суд Бельгии на основании теста ДНК признал 51-летнюю художницу Дельфину Боэль внебрачной дочерью бывшего короля Бельгии Альберта II.

По официальной информации, Чарльз и Камилла познакомились в 1970 году. По мнению королевы Елизаветы II, Камилла не подходила на роль жены принца, и пара вынуждена была расстаться.

В 1973 году Камилла вышла замуж за офицера Эндрю Паркер-Боулза, а Чарльз отправился на военную службу. В 1981 году принц Чарльз женился на Диане Спенсер. В браке с принцессой Дианой у Чарльза родились два сына – принц Уильям и принц Гарри. 

Спустя восемь лет после гибели принцессы Дианы (31 августа 1997 года) принц Чарльз и Камилла поженились. Принц Уэльский Чарльз является первым в очереди на британский престол.

Теги: Великобритания, Австралия, принц Чарльз, скандал
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