Бывший король Бельгии признал внебрачную дочь. Судебные разбирательства длились семь лет

Бельгийская художница Дельфина Боэль добилась признания дочерью бывшего короля Бельгии Альберта II в ходе "болезненной процедуры, которая не учитывала право сопричастных лиц на частную жизнь", сказано в заявлении адвокатов бывшего монарха.

Бельгийская художница Дельфина Боэль обижена тоном заявления бывшего монарха о признании ее своей дочерью Фото: Delphine Boel /Facebook

85-летний экс-король Бельгии Альберт II 27 января признал 51-летнюю художницу Дельфину Боэль биологической дочерью. Заявление адвокатов экс-монарха опубликовало издание Het Nieuwsblad.

"Дельфина Боэль решила разорвать юридическую, социальную и эмоциональную связь со своим отцом и сменить семью. Она достигла этого в ходе длительной и болезненной процедуры, которая не учитывала право сопричастных лиц на частную жизнь", – говорится в заявлении адвокатов бывшего монарха.

Впервые Боэль узнала правду о своем биологическом отце в 1978 году, когда ей исполнилось 17 лет. До этого родным отцом художница считала Жака Боэля, замужем за которым была ее мать – баронесса Сибилла де Селис Лоншан – в момент рождения дочери.

О наличии у короля внебрачной дочери общественность узнала из неофициальной биографии королевы Паулы – супруги короля Альберта II, опубликованной журналистом Марио Даннилсом. Король опроверг слухи, заявив, что у него нет внебрачных детей.

Обратиться в суд с заявлением об установлении отцовства Боэль решилась в 2013 году, когда Альберт II после отречения от престола лишился юридической неприкосновенности.

Под угрозой штрафа €5 тыс. за каждый день просрочки экс-монарх в мае 2019 года вынужден был пройти тест ДНК, результаты которого оставались засекреченными до конца года. Точку в судебных разбирательствах поставил кассационный суд Бельгии, обязав экс-короля признать Боэль своей дочерью.

По словам адвоката Марка Уйттендалле, представляющего интересы Боэль, тон заявления экс-монарха о признании отцовства оскорбил чувства его клиентки. "Жертвой в заявлении представлен бывший монарх, а не его дочь", – цитирует слова адвоката издание De Standaard.

Для Боэль установление прямого родства с экс-монархом дает право претендовать на восьмую часть его наследства, которое оценивается в €300 млн. Адвокат художницы подчеркнул, что она судилась с экс-королем не из-за наследства.

"Боэль сделала это ради признания, а не ради денег. Ей выгоднее было оставаться единственной законной дочерью Жака Боэля, состояние которого оценивается в €1,7 млрд", – подчеркнул адвокат. Но как пишет издание LeParisien, после развода с матерью художницы Жак Боэль исключил Дельфину из завещания.