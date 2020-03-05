Кэти Перри и Орландо Блум ждут ребенка

Американская певица Кэти Перри подчеркнула округлившийся живот во время премьеры клипа на песню Never Worn White.

Перри счастлива, что ей больше не нужно скрывать беременность Скриншот: Katy Perry/ YouTube

35-летняя американская певица Кэти Перри 5 марта презентовала клип на песню Never Worn White, в котором сообщила о беременности.

На последних секундах видео Перри, одетая в прозрачное платье, поддерживает округлившийся живот.

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Видео: Katy Perry/ YouTube

Спустя несколько часов после премьеры клипа певица на своей странице в Twitter подтвердила, что готовится стать матерью.

"Я так рада, что мне больше не надо втягивать живот или прятать его за большой сумкой", – призналась она.

omg so glad I don’t have to suck it in anymore * — KATY PERRY (@katyperry) March 5, 2020

Для Перри это будет первый ребенок. Для американского актера Орландо Блума, с которым помолвлена певица, – второй. У актера есть 9-летний сын от брака с моделью Мирандой Керр.

Кэти Перри родилась 25 октября 1984 года. В апреле 2007 года певица подписала контракт со звукозаписывающей компанией Capitol Records, а широко известной стала после выхода сингла I Kissed a Girl и альбома One of the Boys в 2008 году.