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Из-за коронавируса СНБО разрешил закупать медизделия в обход ProZorro

Кабинет Министров может в рамках борьбы с распространением коронавируса покупать товары и услуги в обход закона о публичных закупках, заявил замглавы Министерства здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Областным властям разрешили использовать запас медицинских масок, сообщил Ляшко
Областным властям разрешили использовать запас медицинских масок, сообщил Ляшко
Фото: EPA

Совет национальной безопасности и обороны Украины разрешил Кабинету Министров проводить закупки медицинских изделий и услуг в рамках борьбы с распространением коронавируса, не используя систему публичных закупок ProZorro. Как сообщает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом на брифинге 13 марта заявил замглавы Министерства здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко по итогам заседания СНБО.

"Сегодня СНБО принял решение разрешить Кабинету Министров принять срочные меры, чтобы все медицинские изделия, а также товары и услуги, которые [необходимы для борьбы] с распространением коронавирусной инфекции, проходили вне рамок закона о публичных закупках. Также сегодня принято решение о предоставлении разрешения на использование 10 млн масок, которые были доставлены на склады в каждую область. Таким образом, мы обеспечим все наши учреждения здравоохранения средствами индивидуальной защиты", – сказал он.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании СНБО, правительство подготовило законопроект, который регламентирует проведение таких закупок вне системы ProZorro.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев на две недели.

Теги: Кабинет Министров, СНБО, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус
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