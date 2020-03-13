Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Закрытие украинской границы не коснется международных грузовых перевозок – Мининфраструктуры

Из-за распространения коронавируса Украина с 15 марта на две недели закроет границу для иностранных граждан, но это ограничение не касается международных грузоперевозок, уточнили в Министерстве инфраструктуры.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Грузовики смогут пересекать границу в условиях карантина
Грузовики смогут пересекать границу в условиях карантина
Фото: depositphotos.com

Ограничения на въезд в Украину, установленные Советом национальной безопасности и обороны, не распространяются на международные грузовые перевозки. Об этом 13 марта сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

"По решению СНБО через 48 часов Украина закроет границу для иностранных граждан на две недели. Граждане Украины смогут вернуться в Украину. Установленные ограничения не касаются осуществления международных грузоперевозок. Международные грузовые перевозки не прекращаются", – рассказали в министерстве.

13 марта в рамках мероприятий по сдерживанию распространения коронавируса SARS-CoV-2 СНБО решил на 14 дней полностью запретить въезд на территорию страны иностранных граждан. Украинцы, которые возвращаются домой из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, будут направляться на обсервацию.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (с более 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 12 марта, коронавирусом инфицировано 125 048 человек в более чем 100 странах, 4613 человек скончались. Большинство смертей – 3173 – зафиксировано в Китае.

По состоянию на 13 марта в Украине подтверждены три случая заражения коронавирусом, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

Теги: Украина, карантин, перевозки, Министерство инфраструктуры Украины, грузоперевозки, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Королева Великобритании Елизавета II отменила официальные мероприятия
Гайтана открыла велосезон
Гайтана открыла велосезон
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
Pokemon GO отправляет покемонов на домашний карантин
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
  Вышел трейлер фильма о Beastie Boys. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS