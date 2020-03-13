Закрытие украинской границы не коснется международных грузовых перевозок – Мининфраструктуры

Из-за распространения коронавируса Украина с 15 марта на две недели закроет границу для иностранных граждан, но это ограничение не касается международных грузоперевозок, уточнили в Министерстве инфраструктуры.

Ограничения на въезд в Украину, установленные Советом национальной безопасности и обороны, не распространяются на международные грузовые перевозки. Об этом 13 марта сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

"По решению СНБО через 48 часов Украина закроет границу для иностранных граждан на две недели. Граждане Украины смогут вернуться в Украину. Установленные ограничения не касаются осуществления международных грузоперевозок. Международные грузовые перевозки не прекращаются", – рассказали в министерстве.

13 марта в рамках мероприятий по сдерживанию распространения коронавируса SARS-CoV-2 СНБО решил на 14 дней полностью запретить въезд на территорию страны иностранных граждан. Украинцы, которые возвращаются домой из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, будут направляться на обсервацию.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (с более 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 12 марта, коронавирусом инфицировано 125 048 человек в более чем 100 странах, 4613 человек скончались. Большинство смертей – 3173 – зафиксировано в Китае.

По состоянию на 13 марта в Украине подтверждены три случая заражения коронавирусом, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.