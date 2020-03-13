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Фонд соцстрахования компенсирует украинцам утраченный заработок за время лечения

В случае вынужденного больничного из-за болезни или подозрения на коронавирус Фонд социального страхования Украины компенсирует застрахованным украинцам потерянный за время лечения заработок.

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Размер выплат по больничным зависит от продолжительности страхового стажа и определяется исходя из среднедневной заработной платы работника
Размер выплат по больничным зависит от продолжительности страхового стажа и определяется исходя из среднедневной заработной платы работника
Фото: pixabay.com

В случаях установления врачом временной нетрудоспособности, в частности при подозрении на коронавирус, Фонд социального страхования Украины компенсирует застрахованному лицу потерянный за время лечения заработок. Об этом говорится на сайте фонда.

Как отметили в фонде, размер выплат по больничным зависит от продолжительности страхового стажа и определяется исходя из среднедневной заработной платы работника. Эта компенсация выплачивается фондом начиная с шестого дня временной нетрудоспособности и до момента выздоровления.

Кроме того, в случае болезни ребенка до 14 лет лицу, которое будет за ним ухаживать, фонд компенсирует утраченный за это время заработок начиная с первого дня ухода. Но в то же время законодательством не предусмотрено предоставление выплат на детей, которые не являются больными и находятся дома из-за наложенного карантина.

В зависимости от страхового стажа размер пособия составляет:

  • 50% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим страховой стаж до трех лет;
  • 60% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж от трех до пяти лет;
  • 70% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж от пяти до восьми лет;
  • 100% средней заработной платы (дохода) – страховой стаж более восьми лет;
  • 100% средней заработной платы (дохода) – застрахованным лицам, имеющим льготы в соответствии с законодательством, в том числе пострадавшим участникам Революции достоинства по страховым случаям, наступившим с 25.07.2018.

Для получения пособия необходимо передать полученный листок нетрудоспособности работодателю. Для предоставления работнику материального обеспечения работодателем заполняется заявление-расчет по установленной форме и передается в рабочий орган фонда в бумажном или электронном виде.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 12 марта, коронавирусом инфицировано 125 048 человек в более чем 100 странах, 4613 человек скончались. Большинство смертей – 3173 – зафиксировано в Китае.

По состоянию на 13 марта в Украине подтверждены три случая заражения коронавирусом, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

Теги: Украина, эпидемия, страхование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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