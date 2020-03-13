Коронавирус SARS-CoV-2. Авиакомпания МАУ отменяет авиарейсы в Рим и Милан

11 марта авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сообщила об отмене рейсов в Венецию и рекомендовала находящимся в Италии украинцам пользоваться аэропортами в Риме и Милане. 13 марта стало известно об отмене рейсов и в эти города.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменяет из-за коронавируса SARS-CoV-2 рейсы между Киевом и итальянскими городами Милан и Рим. Об этом компания проинформировала 13 марта в Facebook.

"Ввиду обострения ситуации в Италии, связанной с распространением COVID-19, МАУ приостанавливает выполнение рейсов из Киева в Рим и Милан", – сказано в сообщении.

Авиакомпания уведомила, что полеты в столицу Италии и обратно в Киев отменены на период с 15 марта по 8 апреля, а рейсы в Милан – с 15 марта по 14 апреля.

"Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться для переоформления или возврата средств за билет (или его неиспользованной части) по месту приобретения билета", – отметили в МАУ.

11 марта авиакомпания сообщила об отмене с 12 марта рейсов в Венецию и рекомендовала пассажирам использовать рейсы из аэропортов Рима и Милана.

В опубликованном 12 марта интервью "Сегодня" посол Украины в Риме Евгений Перелыгин проинформировал со ссылкой на представителя аэропорта в Риме, что "последние три дня на рейсах из/в Украину самолеты были не заполнены".

"Все же сейчас люди в Украине прислушиваются к рекомендациям не ехать в Италию. И из Италии в этот период неопределенности особо никто не летит в Украину", – объяснил дипломат.

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Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса SARS-CoV-2 пандемией.

По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

В Италии количество умерших превысило 12 марта отметку в 1000 человек.

В Украине по состоянию на 12 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из больных умерла 13 марта.