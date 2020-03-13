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Из-за коронавируса в Северной Америке остановлены игры Национальной хоккейной лиги

В Национальной хоккейной лиге в Северной Америке остановили игры после обнаружения коронавируса у игрока Национальной баскетбольной лиги. У обеих лиг общие помещения.

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НХЛ используют помещения, которыми пользуются и в НБА
НХЛ используют помещения, которыми пользуются и в НБА
Фото: ЕРА

12 марта в США и Канаде из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 остановили игры Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом проинформировал сайт соревнований.

"В свете происходящих событий, связанных с коронавирусом, и после консультаций с медицинскими экспертами и созыва телефонной конференции совета управляющих Национальная хоккейная лига объявляет сегодня, что она приостановит сезон 2019–2020 годов, начинающийся с сегодняшних игр", – заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.

По его словам, решение связано с тем, что коронавирус обнаружили у одного из игроков Национальной баскетбольной ассоциации, с которой НХЛ "делит много помещений и раздевалок".

"Наша цель – возобновить игру, как только это будет уместно и разумно, чтобы мы смогли завершить сезон и вручить Кубок Стэнли. До тех пор мы благодарим фанатов НХЛ за ваше терпение и надеемся, что вы будете здоровы", – отметил Беттмэн.

Национальная хоккейная лига объединяет 24 клуба из США и семь – из Канады. НХЛ считается сильнейшей лигой в хоккее.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

По состоянию на 12 марта в Канаде было зарегистрировано по меньшей мере 137 случаев заражения коронавирусом, один человек умер.

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла.

Теги: США, хоккей, Канада, баскетбол, кубок Стэнли, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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