В Черновицкой области госпитализировали еще двух человек с подозрением на коронавирус

Всего по состоянию на 13 марта в Черновицкой области госпитализированы восемь человек с подозрением на COVID-19.

Двух человек с подозрением на коронавирус госпитализировали 13 марта в областную клинической больницу Черновцов. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации в Facebook.

Отмечается, что госпитализированные имеют признаки инфекционного заболевания и были в странах, где зафиксированы случаи COVID-19.

Всего по состоянию на 18.00 13 марта в Черновицкой области госпитализированы восемь человек с подозрением на COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 12 марта, коронавирусом инфицировано 125 048 человек в более чем 100 странах, 4613 человек скончались. Большинство смертей – 3173 – зафиксировано в Китае.

По состоянию на 13 марта в Украине подтверждены три случая заражения коронавирусом, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.