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В Черновицкой области госпитализировали еще двух человек с подозрением на коронавирус

Всего по состоянию на 13 марта в Черновицкой области госпитализированы восемь человек с подозрением на COVID-19.

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В Украине подтверждено три случая заражения коронавирусной инфекцией
В Украине подтверждено три случая заражения коронавирусной инфекцией
Фото: EPA

Двух человек с подозрением на коронавирус госпитализировали 13 марта в областную клинической больницу Черновцов. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации в Facebook.

Отмечается, что госпитализированные имеют признаки инфекционного заболевания и были в странах, где зафиксированы случаи COVID-19.

Всего по состоянию на 18.00 13 марта в Черновицкой области госпитализированы восемь человек с подозрением на COVID-19.

https://www.facebook.com/cvODA/posts/1267375453470490

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 12 марта, коронавирусом инфицировано 125 048 человек в более чем 100 странах, 4613 человек скончались. Большинство смертей – 3173 – зафиксировано в Китае.

По состоянию на 13 марта в Украине подтверждены три случая заражения коронавирусом, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев на две недели.

Теги: Украина, эпидемия, Черновицкая область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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