В ночь на 16 марта в Украину перестанут пускать иностранцев – Кулеба

Решение ограничить въезд иностранцев в Украину из-за распространения коронавируса было принято на заседании Совета нацбезопасности и обороны, отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В полночь на 16 марта в Украину из-за коронавируса перестанут пускать граждан других стран. Об этом 13 марта в программе Савика Шустера на телеканале "Украина" сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, такое решение приняли на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"В ночь с воскресенья на понедельник, в полночь, начнет действие запрет иностранцам на въезд в Украину. Исключением будут лишь иностранцы, которые имеют разрешение на временное или постоянное проживание в Украине; аккредитованные в Украине дипломаты. А также был специально предусмотрен механизм для отдельных случаев, когда Министерство иностранных дел будет выдавать разрешение на въезд в Украину с учетом тех или иных обстоятельств", – сказал министр.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев на две недели.

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла.