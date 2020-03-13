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17 марта Украина прекращает авиасообщение с другими странами – Кулеба

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, украинцев, которые не вернутся до 17 марта рейсовыми самолетами, не оставят наедине с проблемой.

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Авиасообщение закроют в ночь на вторник
Авиасообщение закроют в ночь на вторник
Фото: kbp.aero

В ночь на 17 марта Украина из-за коронавируса закрывает авиационное сообщение с другими странами. Об этом 13 марта в программе Савика Шустера на телеканале "Украина" сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, такое решение приняли на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"С понедельника на вторник мы закроем авиасообщение. Это не является каким-то уникальным украинским шагом", – сказал Кулеба.

Он заверил, что те украинцы, которые не вернутся до 17 марта рейсовыми самолетами, "не останутся наедине с проблемой"

"Украинские посольства и консульства останутся на связи, и в случае возникновения критической необходимости в виде эвакуации будем собирать людей и вывозить их спецсамолетами. Именно так мы сейчас сделаем с теми украинцами, которые застряли на границе Италии и Словении", – объяснил министр.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 13 марта общее число зараженных в мире достигло 135 тыс., количество жертв приблизилось к 5 тыс. человек.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть границы для иностранцев на две недели.

В Украине по состоянию на 13 марта зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла.

СНБО приняло решение закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта.

Теги: посольство, самолет, СНБО, авиация, эвакуация, карантин, Дмитрий Кулеба, украинцы, консульство, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, авиасообщение, коронавирус
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