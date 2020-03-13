В Черновицкой области объявили режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции в Черновицкой области будет действовать с 14 марта по 3 апреля. На территории региона зафиксировано два случая инфицирования, еще восемь человек госпитализированы с подозрением на COVID-19.

На территории Черновицкой области зафиксировано два случая инфицирования коронавирусом, еще у восьми пациентов – подозрение на коронавирусную инфекцию Фото: depositphotos.com

С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Черновицкой области вводят режим чрезвычайной ситуации. Об этом в видеообращении, опубликованном в Facebook вечером 13 марта, сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

Режим будет действовать с 14 марта по 3 апреля.

На территории области зафиксировано два случая инфицирования коронавирусом, еще восемь человек госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.

"Мы с вами должны понимать, что самый эффективный шаг – это социально ответственное поведение изоляции и недопущение массового собрания людей на ограниченной территории", – сказал Осачук.

Он призвал украинцев глянуть на опыт европейских стран в борьбе с коронавирусом и "учиться на чужих ошибках".

"Мы просим вас, всех без исключения жителей Черновицкой области: максимально оставайтесь дома... Мы прекращаем работу всех базаров, за исключением только продуктовых секторов. Строительные гипермаркеты, супермакеты, торговые центры должны тоже понять, что речь идет о жизни и здоровье людей. Поэтому призываю вас несколько недель, до 3 апреля, к солидарности и гражданской ответственности", – обратился Осачук к жителям региона.

На сайте Черновицкой ОГА уточняется, что, кроме рынков, в этот период будут закрыты кинотеатры, театры, развлекательные заведения, детские развлекательные центры и спортивные комплексы.

Во время действия режима ЧС в области запретили проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 50 человек (кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти), а также отправили все учебные заведения на карантин (учебный процесс должен проходить дистанционно).

Черновицкая область стала первой в Украине, где объявили режим ЧС из-за коронавируса. Ранее такие ограничительные меры были введены только в одном населенном пункте – в Радомышле Житомирской области, где также зафиксирован случай инфицирования.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия (с более 200 участниками) и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся три недели – до 3 апреля.

13 марта в рамках мероприятий по сдерживанию распространения коронавируса SARS-CoV-2 СНБО решил на 14 дней полностью запретить въезд на территорию страны иностранных граждан. Украинцы, которые возвращаются домой из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, будут направляться на обсервацию.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 12 марта, коронавирусом инфицировано 125 048 человек в более чем 100 странах, 4613 человек скончались. Большинство смертей – 3173 – зафиксировано в Китае.

Всего в Украине по состоянию на 13 марта подтверждено три случая заражения коронавирусом (два из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.