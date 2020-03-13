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Трамп объявил в США чрезвычайное положение из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп сообщил, что для борьбы с распространением коронавируса в стране выделят $50 млрд.

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Трамп: Мы не хотим, чтобы все бежали и делали тест на коронавирус
Трамп: Мы не хотим, чтобы все бежали и делали тест на коронавирус
Фото: EPA

13 марта президент США Дональд Трамп объявил в стране чрезвычайное положение в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Его обращение из Розового сада транслирует Белый дом в Facebook. 

"Чтобы предоставить федеральному правительству всю полноту власти... я официально объявляю чрезвычайное положение в стране", – сказал Трамп.

Он сообщил, что для борьбы с распространением коронавируса выделят $50 млрд. 

"Это большая сумма для штатов, территорий и населенных пунктов в нашей общей борьбе с этой болезнью", – заявил президент. 

Трамп также призвал штаты немедленно создать центры экстренного реагирования.

По словам источников телеканала CNN, президент США объявил чрезвычайное положение в соответствии с принятым в 1988 году законом Стаффорда, который позволит увеличить помощь регионам. Как отмечает "Голос Америки", этот закон применялся крайне редко. В 2000 году президент Билл Клинтон объявлял в стране чрезвычайное положение из-за вспышки лихорадки Западного Нила.

По состоянию на 13 марта, по официальным данным, в США зафиксировано 1629 случаев инфицирования, 41 человек умер. 

Трамп сказал на пресс-конференции, что выступает против массового тестирования на коронавирус (население США  более 327 млн). 

"Мы не хотим, чтобы люди проходили тест, если мы чувствуем, что им не следует этого делать. Мы не хотим, чтобы все бежали и делали его – только если есть определенные симптомы", – отметил президент. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на 13 марта, коронавирусом инфицировано 132 758 человек в более чем 120 странах, 4955 человек скончались. Большинство смертей – 3180 – зафиксировано в Китае.

В Украине по состоянию на 13 марта подтверждено три случая заражения коронавирусом (два из них – в Черновицкой области), одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась.

Теги: США, чрезвычайное положение, Дональд Трамп, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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