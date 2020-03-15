В Египте из-за коронавируса на карантин закрыли 730 украинских туристов

730 украинских граждан помещены на 14-дневный карантин и не смогут покинуть территорию отеля в египетском Шарм-эль-Шейхе, сообщила спикер МИД Екатерина Зеленко.

Более 700 граждан находится в египетском отеле на карантине Фото: EPA

В гостинице Reech Oasis Beach Hotel (Шарм-эль-Шейх, Египет) в связи с выявлением у двух туристов коронавируса COVID-19 на карантине будут находиться 730 граждан Украины. Об этом в комментарии "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

"По информации руководства указанного отеля, все туристы, среди которых 730 украинских граждан, помещены на 14-дневный карантин и не смогут покинуть территорию отеля. Посольство Украины в Египте поддерживает связь с руководством офисов туристических операторов и принимает меры по возврату остальных украинских туристов, которые в настоящее время находятся в Египте", – сказала она.

При этом украинец Валерий Стрелец, находящийся в Reech Oasis Beach Hotel, заявил УП, что руководство отеля официально не подтверждало информацию, что у отдыхающих обнаружили коронавирус.

"Карантин ввели с 21.30 [14 марта], при этом автобусы регулярно забирают и вывозят итальянских туристов, которые также должны находиться на карантине. Администрация рекомендует ждать дальнейших указаний и не выходить из номеров отеля", – отметил Стрелец.

Он выразил надежду, что украинские власти организуют эвакуацию туристов, застрявших в Египте.

О том, что группа украинских туристов застряла в Египте, в ночь на 15 марта сообщило Министерство инфраструктуры Украины. В ведомстве заявляли, что у нескольких отдыхающих медики подозревают коронавирусную инфекцию. "Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, наши туристы смогут вернуться домой. Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие", – сказано в сообщении.

Сколько украинцев закрыли на карантин, ведомство не уточнило.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.

В Египте зафиксировано 93 случая заражения, два человека скончались.