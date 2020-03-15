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В Кувейте из-за коронавируса изменили традиционный призыв к молитве

В Кувейте верующих в традиционном азане (призыве к молитве) просили молиться дома, а не в мечети. Издание Al Araby отмечает, что текст азана изменили впервые за несколько веков.

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Муэдзины призвали жителей Кувейта молиться дома
Муэдзины призвали жителей Кувейта молиться дома
Фото: EPA

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции власти Кувейта запретили массовые службы в мечетях, тогда как исламские церковнослужители призывали верующих молиться дома. Об этом сообщает издание Al Araby.

Азан – традиционный призыв к обязательной молитве, оглашаемый муэдзином, – не менялся веками, однако на прошлой неделе одну из формул призыва – "хайя ала ас-салах" (спешите на молитву) – заменили на фразу "ас-салату фи буютикум" (молитесь в своих домах).

Al Araby называет такой шаг беспрецедентным.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 15 марта общее число зараженных в мире превысило 156 тыс., более 5,8 тыс. человек скончались.

В Кувейте, по данным властей, коронавирусом заразилось около 100 человек, большинство из которых заболели после посещения Ирана.

Теги: ислам, мечеть, Кувейт, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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