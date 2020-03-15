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Стал известен результат теста Трампа на коронавирус

Врач Белого дома сообщил, что поступили результаты анализа на COVID-19, который сдавал президент США Дональд Трамп. 7 марта он контактировал с бразильским чиновником, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию.

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Трамп прошел тестирование через неделю после встречи с бразильским президентом
Трамп прошел тестирование через неделю после встречи с бразильским президентом
Фото: ЕРА

Тест на коронавирус, взятый у президента США Дональда Трампа, оказался отрицательным. Об этом со ссылкой на врача Белого дома Шона Конли сообщил 14 марта телеканал CNBC.

Президент сдал анализ 13 марта, после того, как его подвергли критике за отказ проверяться после контакта с зараженным.

Врач Белого дома добавил, что он ежедневно контактирует с Центром по контролю заболеваний, чтобы сотрудники следовали всем рекомендациям в связи с эпидемией.

Вице-президент США Майк Пенс заявил 14 марта, что еще не прошел тестирование, но собирается сделать это вместе с супругой, информирует телеканал.

7 марта Трамп и Пенс во Флориде встречались с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Через несколько дней стало известно, что у пресс-секретаря бразильского президента Фабио Вайнгартена выявили коронавирус. У Болсонару также подозревали заражение, но его тесты оказались отрицательными.

В Белом доме сказали, что Трамп и Пенс почти не взаимодействовали с Вайнгартеном, поэтому им нет необходимости проходить тест на коронавирус. Сенатор Линдси Грэм, который также присутствовал на встрече во Флориде, принял решение о самоизоляции.

Трамп говорил, что не беспокоится о возможном заражении. Во время общения с прессой после встречи с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром 12 марта американский президент сказал, что его "это не касается".

Теги: США, Дональд Трамп, Майк Пенс, Жаир Болсонару, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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